В Союзе журналистов РФ опровергли исключение из Международной федерации

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Глава союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев опроверг информацию об исключении организации из состава Международной федерации журналистов, передает РИА Новости.

По словам Соловьева, сведения агентства Reuters не соответствуют действительности и вырваны из контекста.

"...представители нескольких журналистских профсоюзов, которые входят в состав МФЖ, так называемые северные страны, северные союзы – это Финляндия, Дания, Норвегия и еще несколько, и присоединившиеся к ним украинцы выдвинули обвинение", – заявил глава СЖР.

Претензии были направлены в адрес Международной федерации журналистов, в том числе за то, что Совет журналистов России не был исключен из организации после открытия четырех отделений на новых российских территориях.

Соловьев подчеркнул, что по действующему уставу международного объединения исключение СЖР невозможно.

Кроме того, руководство Международной федерации журналистов обвиняют в коррупции и критикуют за проведение 31-го конгресса в тоталитарном Омане.

В Европейской федерации журналистов подтвердили, что исключение членов возможно только при конгрессе Международной федерации журналистов. Ближайшее такое мероприятие запланировано на 2026 год. На данный момент членство СЖР может быть только приостановлено.

Ранее агентство Reuters сообщило, что исполнительный комитет Международной федерации журналистов якобы инициировал исключение из своего состава Союза журналистов России.

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