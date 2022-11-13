В Союзе журналистов оценили идею о наделении их правом регулировать действия блогеров

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В Союзе журналистов России не намерены регулировать деятельность блогеров, но готовы с ними работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза Владимира Соловьева.

Он пояснил, что Союз является общественной организацией, а не министерством печати. По его словам, СЖР поддерживает и защищает журналистов при необходимости.

Соловьев добавил, что организация работает с блогерами, которые вступают в СЖР.

"Они вступают в Союз и поддерживают его, но таких крайне немного. Регулировать блогосферу – это абсолютно не задача Союза журналистов", – заключил Соловьев.

Ранее ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов выступил с предложением наделить Союз журналистов полномочиями для регулирования деятельности блогеров. По его словам, у блогеров много подписчиков, они влияют на людей и формируют какое-то мнение. Из-за этого, считает Точенов, должна быть "какая-то градация блогеров".



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