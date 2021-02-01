Голикова назвала число россиян, которые живут с ВИЧ

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России проживают около 1,1 миллиона ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В России на 31 декабря 2020 года, это предварительные данные, официальные будут позже, зарегистрировано более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ", – сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
По ее данным, более 60 процентов зараженных являются мужчинами, причем наибольшее количество болеющих находится в возрасте 30–44 лет. По словам Голиковой, средний возраст смерти ВИЧ-инфицированных вырос на год и составил 39 лет.
Как отметил главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, свыше половины инфицированных "получили ВИЧ через наркотики". Эксперт отметил, что данной категории больных свойственна проблема с "приверженностью лечения", поэтому он предложил продвигать инъекционные препараты пролонгированного действия, которые смогли бы значительно улучшить эту ситуацию. Мазус уточнил, что в течение года болеющие должны употреблять около 1 460 таблеток, в то время как инъекционные препараты надо принимать всего 6–12 раз в год.
В ответ на данную инициативу Голикова поручила попечительскому совету и Минпромторгу "проработать вопрос с целью применения опыта в России, возможности производства в России таких комбинированных пролонгированных препаратов". Она отметила, что считает возможным интегрирование такого предложения в федеральную Стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года.
Ранее Мазус рассказал, что в Москве распространенность ВИЧ-инфицированных фиксируется на уровне в полтора раза ниже, чем в среднем по России. Он отметил, что ситуация на отрезке последних пяти лет осталась практически без изменений. Мазус уточнил, что в столице РФ нет прироста случаев ВИЧ-инфекции среди горожан. Новые факты заболевания приходятся преимущественно на тех, кто приезжает в Москву за медпомощью из регионов.
Пациенты с ВИЧ легче переносят коронавирус
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