Осадки, гололед и ветер ожидаются в Москве до утра 2 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей ожидают осадки, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду до 10:00 2 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"<…> местами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Жителям и гостям Москвы рекомендуется парковать автомобили в безопасных местах и быть внимательными на дорогах. Также стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Детей – не оставлять без присмотра.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Между тем в начале 2025 года температура в столице превысит норму на 4–5 градусов. Так, в ночные часы 1 и 2 января температурные показатели будут в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов.

Первые 20-градусные морозы придут в город 8 или 9 января, считает, в свою очередь, синоптик Александр Шувалов.