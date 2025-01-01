Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве 1 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Москве в среду, 1 января. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Атмосферное давление может упасть в Москве до 728 миллиметров ртутного столба 1 января – на 20 миллиметров ниже нормальных значений. Таким образом, сложатся неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей.

В начале 2025 года температура в столице превысит норму на 4–5 градусов. Так, в ночные часы 1 и 2 января температурные показатели будут в пределах от минус 2 до минус 5 градусов, днем – от 0 до минус 2 градусов.