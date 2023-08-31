Московские школы примут 120 тыс первоклассников 1 сентября – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные школы примут 120 тысяч первоклассников 1 сентября, всего туда придут 1,1 миллиона детей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году московские образовательные учреждения примут с завтрашнего дня 1,6 миллиона маленьких москвичей. Около 400 тысяч ребят ходят у нас в детские сады, 1,1 миллиона детей сядут за школьные парты и около 100 тысяч студентов колледжей также приступят завтра к обучению", – указала она.

По словам заммэра, в столичных колледжах в этом году будет обучаться рекордное число студентов. Их количество составит 25 тысяч.

До этого стало известно, что Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок "Разговор о важном". Мероприятие пройдет в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей". На открытом уроке будут присутствовать 30 школьников, которые имеют выдающиеся достижения в учебе, а также являются победителями международных олимпиад и состязаний.

Ранее журналист программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин рассказал, что российский лидер встретится с учениками в честь Дня знаний. Глава государства уже проводил открытый урок "Разговор о важном" в прошлом году.

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