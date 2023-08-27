Путин встретится с учениками в честь Дня знаний

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Владимир Путин на следующей неделе встретится с учениками в честь Дня знаний. Об этом журналист программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин заявил в эфире телеканала "России 1".

В 2022 году 1 сентября российский лидер провел открытый урок "Разговор о важном". Кроме того, вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате видеоконференции он принял участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в таджикистанских городах.

Ранее глава государства заявил, что уровень зарплаты преподавателей спортивных школ должен соответствовать уровню выплат, которые получают учителя средних общеобразовательных заведений.

По его словам, педагоги спортшкол должны быть обеспечены не только повышенной зарплатой, но и продолжительным отпуском. Кроме того, им следует предоставить возможность проходить аттестации в упрощенном формате.