До трех дополнительных баллов к ЕГЭ будут начислять за серебряную медаль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные баллы к ЕГЭ будут начислять выпускникам школ, получившим серебряные медали. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до трех баллов", – сказал министр.

В начале августа в России утвердили закон, согласно которому с предстоящего учебного года будут снова вручать медали "За особые успехи в учении" II степени – так называемые серебряные медали. Их смогут получить ученики, окончившие школу не более чем с двумя отметками "хорошо" и остальными – "отлично".

Ранее замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук сообщила, что в школах Москвы увеличилась доля выпускников, набравших максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Наиболее заметно доля стобалльников увеличилась по физике – в 7 раз.



В российские школы вернут серебряные медали