Выпускники российских школ вновь будут получать серебряные медали

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Выпускники российских школ вновь начнут получать серебряные медали (медали "За особые успехи в учении" II степени) с 2023–2024 учебного года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что серебряные медали получат выпускники, окончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично". Они будут вручаться наравне с золотыми, которые выдаются круглым отличникам.

Вручение серебряных медалей было упразднена в 2014 году. С того момента награды получали только отличники.

Также Путин подписал закон, согласно которому в российских школах с 2024–2025 учебного года появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Он появился на портале правовой информации.

Дисциплину, согласно документу, школьники будут изучать вместо "Основ безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Ожидается, что это сформирует у них представление о роли обороны страны для ее мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил.

В конце июля Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о серебряных медалях для выпускников. Изменения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Тогда же в закон "Об образовании" внесли поправку, согласно которой дисциплина ОБЖ будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины".

Также Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников, который предполагает привлечение учащихся к общественно полезному труду. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

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