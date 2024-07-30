МТШ открыла 26 курсов по новым производственным технологиям

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

"Московская техническая школа" (МТШ) совместно с ведущими вузами открыла 26 курсов по направлению "Новые производственные технологии", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина столица активно развивает кадровый потенциал в индустриальном секторе. <...> МТШ предлагает более 200 курсов по 10 общим и четырем специальным направлениям", – цитируют вице-мэра на портале мэра и правительства столицы.

Например, Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева разработал 10 курсов, Московский политехнический университет – пять, Московский государственный технологический университет "Станкин" – девять, а Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" – два курса.

Новые программы помогут инженерам изучить и применить на практике современные подходы к производству, которые пригодятся им при создании конкурентоспособных продуктов, отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"В частности, портфель модуля включает в себя курсы по системам цифрового управления предприятием, трехмерному моделированию и проектированию изделий, реверсивному инжинирингу и другим востребованным направлениям в промышленности", – уточнил он.

В свою очередь, и. о. ректора РХТУ Илья Воротынцев заявил, что в рамках программ, подготовленных его университетом, специалисты научатся создавать модели химических реакторов, а также подготавливать техническую документацию. Представленная информация актуальна для промышленной жизни Москвы и востребована в фармацевтике, микроэлектронике и других высокотехнологичных химических отраслях.

Помимо этого, МТШ планирует готовить специалистов по информационной безопасности. Разработкой нового направления занимаются представители ведущих вузов и компаний Москвы – около 20 организаций. Среди них Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский Политех, Университет МИСИС и АО "Инфовотч.

До этого в "Московская техническая школа" представила курсы в рамках модуля "Робототехника и сенсорика". Одним из них стал "Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях". Она нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды.