В России ужесточат экспертизу школьных учебников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила ужесточить экспертизу школьных учебников и сделать ее независимой.

"Экспертиза будет независимой, она будет научной, она будет ужесточена", – цитирует Васильеву Агентство "Москва". По ее словам, министерство полностью поддерживает идею РАН ввести в практику экспертизу рукописи. "Не шлепать вот эти горячие пироги с ошибками, не только с грамматическими, но и фактическими ошибками", – подчеркнула министр, пояснив, что на экспертизу следует направлять только "взвешенные рукописи".

По мнению Васильевой, на титульном листе учебника нужно обязательно указывать фамилию ученого, который рецензировал книгу. "Тогда это будет пять с плюсом", – подытожила глава Минпросвещения.

Ранее Ольга Васильева исключила полную замену бумажных учебников электронными. По словам министра, "разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура, – беспочвенны". Мультимедийный контент станет только дополнением к урокам, пояснила она.