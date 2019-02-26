В России ужесточат экспертизу школьных учебников

Министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила ужесточить экспертизу школьных учебников и сделать ее независимой.
"Экспертиза будет независимой, она будет научной, она будет ужесточена", – цитирует Васильеву Агентство "Москва". По ее словам, министерство полностью поддерживает идею РАН ввести в практику экспертизу рукописи. "Не шлепать вот эти горячие пироги с ошибками, не только с грамматическими, но и фактическими ошибками", – подчеркнула министр, пояснив, что на экспертизу следует направлять только "взвешенные рукописи".
По мнению Васильевой, на титульном листе учебника нужно обязательно указывать фамилию ученого, который рецензировал книгу. "Тогда это будет пять с плюсом", – подытожила глава Минпросвещения.
Ранее Ольга Васильева исключила полную замену бумажных учебников электронными. По словам министра, "разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура, – беспочвенны". Мультимедийный контент станет только дополнением к урокам, пояснила она.
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