Из учебников по биологии предложили убрать материалы о законе Геккеля

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Материалы о биогенетическом законе Геккеля предложили убрать из школьных учебников по биологии. С такой инициативой к министру просвещения РФ Ольге Васильевой обратился координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.

Он напомнил, что, по этому закону, человеческий эмбрион якобы проходит все стадии эволюции своего вида, поэтому "у всех людей на эмбриональной стадии развития, например, имеются некие зачатки жабр и рыбьего хвоста". Как подчеркнул Чесноков, биогенетический закон Геккеля не признается современной наукой, но по-прежнему присутствует в школьной программе по биологии для 8-го класса.

Изучение этого устаревшего закона искажает понимание школьниками процесса развития человека, считает автор инициативы. "Обращаемся к вам с просьбой и предложением организовать на высоком научном уровне обсуждение проблемы несоответствия школьной программы по биологии современным научным фактам", – цитирует его обращение RT. Чесноков призвал учесть результаты этого обсуждения при составлении школьных программ.

Ранее в Минпросвещения объяснили задание "письмо отцу на фронт", которое вызвало возмущение у родителей одной из петербургских школ. Учебник "Литературное чтение" с заданием написать письмо отцу на фронт прошел все необходимые экспертизы, заверили в ведомстве.