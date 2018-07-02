Васильева исключила полную замену бумажных учебников электронными

2 июля, 19:22
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Электронные учебники не заменят бумажные полностью, сообщили пресс-службе министерства просвещения РФ. Ведомство отреагировало на сообщения СМИ о планах замены учебных пособий цифровыми аналогами до 2021 года.
"Уверяю, что страхи полной замены бумажных учебников, как и разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура, – беспочвенны. Как мы писали, так мы и будем писать. Детям нужно развивать мелкую моторику. И мультимедийное сопровождение – это только часть урока", – цитирует главу ведомства Ольгу Васильеву Агентство "Москва". Бумажные книги сохранятся не только на уроках, но и в библиотеках, отметила министр. Часть изданий в цифровом виде будет доступна на компьютерах читален.
Министр добавила, что в цифровой школе введут дополнительные системы безопасности, включая видеоидентификацию. Она надежнее и дешевле, чем многие другие, пояснила Васильева. Благодаря этому удастся исключить проникновение посторонних в школу.
В столовых оплата еды будет производиться без использования наличных, с помощью специальных карт, рассказала Ваисльева. Делопроизводство и бухгалтерию школ полностью переведут в электронный формат, подчеркнула глава ведомства.
Создание контента для проекта "Российская электронная школа" завершается, сообщила министр. Она пообещала пригласить экспертов и журналистов в учебное заведение, где реализованы все указанные технологии, в начале нового учебного года.
В проекте "Российская электронная школа" принимали активное участие столичные власти. Соглашение о сотрудничестве в этой области было подписано между московским правительством и Минобрнауки в 2017 году. Москва открыла для регионов доступ к электронному образовательному контенту, информационным системам, программному обеспечению и сервисам, сформированным в рамках городского проекта.
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