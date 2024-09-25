Минобрнауки РФ предложило отменить экзамен по иностранному языку для менеджеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут отменить экзамен по иностранному языку для менеджеров, а также ввести новые экзамены для поступления в вузы. Соответствующее предложение опубликовало Минобрнауки РФ на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство подчеркнуло, что альтернативой экзамену по иностранному языку могут быть экзамены по истории, географии и информатике.

"Текущий перечень вступительных испытаний нуждается в актуализации с учетом содержания федеральных государственных образовательных стандартов", – говорится в сообщении.

Между тем вузы России смогут не учитывать ЕГЭ по обществознанию при приеме абитуриентов на педагогические направления. В список вступительных экзаменов включат русский язык, профильную дисциплину из обязательных и один-два профильных предмета из оставшихся.

Так, в списке для желающих в перспективе преподавать математику указаны математика, обществознание, физика, информатика, сообщило Минобрнауки.

Ранее кабмин не поддержал законопроект об отмене единого государственного экзамена в пользу традиционных госэкзаменов. Однако авторы инициативы сообщили, что планируют продолжить работу в этом направлении.

