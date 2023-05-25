Сдающих ЕГЭ на приграничных территориях РФ могут переводить в более безопасные регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускников, которые сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) на приграничных с Украиной территориях РФ, могут при необходимости переводить в пункты сдачи в более безопасных регионах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Рособрнадзора Игоря Круглинского.

Он также напомнил о том, что выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году могут получить аттестат исходя из результатов текущих оценок, а ЕГЭ они будут сдавать по желанию.

Если же учащиеся изъявят желание сдать экзамен, то их для этого будут перевозить в пункты, которые находятся на безопасных территориях. По словам Круглинского, в этих регионах созданы рабочие группы, в которые входят в том числе представители силовых ведомств.

Ранее Игорь Круглинский сообщил, что в этом году не были зафиксированы утечки заданий и ответов основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ. Более 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях.