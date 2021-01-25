Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал отбор на участие в чемпионате "Московские мастера", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Соревнования по стандартам WorldSkills Russia пройдут с 25 января по 21 февраля в образовательных учреждениях. В этом сезоне отбор проводят по 167 компетенциям, по итогам которого будут сформированы команды. Основная возрастная группа станет соревноваться в 151 компетенции, а для участников до 16 лет предусмотрены 115 компетенций.

"Московский региональный чемпионат по стандартам WorldSkills – первый и самый важный этап на пути к финалу национального чемпионата. Это уникальная возможность продемонстрировать свои умения и навыки, приобретенные за время обучения, и подтвердить уровень профессионализма на практике", – рассказал начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.

Чемпионат "Московские мастера" является крупнейшим проектом по стандартам WorldSkills Russia. Лучшие участники смогут попасть в состав сборной команды Москвы и представлять столицу на европейских и мировых соревнованиях, а также выйти на национальный чемпионат WorldSkills Russia.

В конце декабря прошлого года в Москве назвали победителей масштабного детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills, который прошел в дистанционном формате. В нем приняли участие дошкольники и школьники в возрасте от 6 до 9 лет.

Лауреатами соревнования стали 404 ребенка. В частности, 81 команда завоевала бронзу, 59 – серебро. При этом 62 коллектива удостоились золотых медалей чемпионата.