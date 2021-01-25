Московским технологическим компаниям помогут выйти на китайский рынок

08:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Технологическим компаниям предлагают принять участие в конкурсе от Московского инновационного кластера (МИК) и пекинского научного парка "Чжунгуаньцунь", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Два года назад при создании МИК правительство Москвы учитывало опыт научного парка "Чжунгуаньцунь". Теперь совместно с ним город будет помогать столичным инновационным проектам выходить на китайский рынок и локализовывать китайские технологии у нас", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
В конкурсе представлены такие направления, как "Производственные технологии (индустрия 4.0)", "Новые материалы и источники энергии", "Медицина и здравоохранение", "Туризм и спорт", "Креативные индустрии", "Цифровые решения и оборудование". В нем могут принять участие компании, занимающиеся выпуском уникальных гражданских товаров.
Полуфинальные соревнования для 60 российских компаний пройдут в Пекине, в финал отберут 12 представителей организаций. На последнем этапе предусмотрен двухнедельный акселератор для освоения китайского рынка, а в финале участники встретятся на площадке форума "Чжунгуаньцунь". Призовой фонд составит около 23 миллионов рублей, также все участники смогут заключить контракты с заказчиками из Китая.
Программа "Московский акселератор" создана по инициативе Агентства инноваций Москвы и фонда "Московский инновационный кластер". Проект реализуется при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития.
За год работы на участие в отраслевых треках "Московского акселератора" было подано свыше 2,7 тысячи заявок и запущено семь отраслевых треков с ведущими отечественными и зарубежными корпорациями.
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