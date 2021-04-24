Москвичей приглашают на пятидневный онлайн-курс для самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пятидневный онлайн-курс для самозанятых "Стартап-школа МБМ" приглашает москвичей узнать о том, как открыть собственное дело. Программа, подготовленная ГБУ "Малый бизнес Москвы", стартует 26 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Курс носит прикладной характер – для слушателей подготовили не только лекции, но и практические задания. Как показали результаты прошлого года, такие занятия более эффективны. Почти 44 процента выпускников "Cтартап-школы МБМ" 2020 года из числа физических лиц уже открыли свое дело, находятся в процессе открытия или планируют сделать это позже", – поделился руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие можно на сайте до 26 апреля включительно. Участие беслпатное.

Уточняется, что программа будет состоять из пяти модулей. Во время первого слушателям расскажут, как придумывать уникальные идеи для бизнеса, во время второго – научат составлять бизнес-план.

Далее участникам расскажут, как управлять проектом, коммуникациями, содержанием, временем, стоимостью и рисками. Четвертый этап научит выстраивать эффективную воронку продаж. Во время заключительного модуля горожан познакомят с юридическими и налоговыми аспектами ведения собственного дела.

Также все смогут проконсультироваться на предмет регистрации и ведения бизнеса в столице и узнать о мерах поддержки для самозанятых.

Ранее сообщалось, что форум представителей креативных индустрий и интеллектуальной собственности IPQuorum 2021 состоится 26–27 апреля в технопарке "Сколково". Мероприятие пройдет в формате Tech for Content. Темой деловой программы станут новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента.

