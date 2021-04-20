Раздел "Полезные материалы" на mbm.mos просмотрели более 72 тысяч раз

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С марта прошлого года раздел "Полезные материалы" на сайте mbm.mos.ru просмотрели более 72 тысяч раз. В разделе можно узнать сведения о практических инструментах для бизнеса, идеи для старта и ведения собственного дела, получить советы экспертов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На портале mbm.mos свыше 20 сервисов для бизнеса, которыми с начала года воспользовались уже более 11 тысяч раз. При этом число просмотров раздела "Полезные материалы" превысило 24 тысячи", – приводятся в материале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Как уточняется, на сайте есть три блока: "Смотрим", "Слушаем" и "Читаем". При этом наибольшей популярностью у посетителей пользуются видеоматериалы, в число которых входят различные курсы, советы, подборки для развития бизнес-компетенций. Подробности можно узнать на mbm.mos.ru.
Ранее сообщалось, что во флагманском офисе "Мои документы" на юго-востоке столицы открыли новый центр услуг для бизнеса. Там можно оформить и сразу подать документы на регистрацию бизнеса без посещения налоговой инспекции.
В каждом центре услуг для бизнеса можно подготовить необходимые бумаги для внесения изменений в государственный реестр ИП и юрлиц, оформить заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения или патентную систему, а также заполнить налоговую декларацию. Новый центр располагается в торговом центре "Город" на Рязанском проспекте.
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