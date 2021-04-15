Москва и "Яндекс" открыли программу поддержки предпринимателей – Собянин

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москва совместно с "Яндексом" открыли программу поддержки предпринимателей, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, большинство компаний сейчас рекламирует свои товары и услуги в интернете, поскольку это наиболее доступный канал продвижения.

"Для малого бизнеса, который за последний год пошатнула пандемия, траты на рекламу слишком высокие. Чтобы поддержать предпринимателей и дать им возможность восстановить спрос, мы запустили совместную программу с "Яндексом", – сказал Собянин.

Он отметил, что бизнесмены получат доступ к двухмесячной рекламной кампании за 10% ее стоимости и смогут пройти бесплатный курс обучения по интернет-продвижению.

Остальные расходы предпринимателям компенсируют город и "Яндекс". Как заметил Собянин, новая программа дополнила линейку городских субсидий для предпринимателей.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели более миллиона раз получили помощь в рамках проекта ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), который появился в 2012 году. Предприниматели чаще всего интересуются доступными мерами поддержки от города. Также бизнесмены консультируются на предмет ведения бухгалтерского учета, налогообложения и запуска стартапа.

Получить консультацию можно в любом центре услуг для бизнеса. Адреса и график работы доступны на сайте. Также специалисты консультируют по телефону +7 (495) 225-14-14 или высылают ответ на электронную почту.

Узнать об антикризисных мерах поддержки в Москве, изменениях в законодательстве и способах получения консультаций можно в разделе "Коронавирус: важное для бизнеса", который появился в результате пандемии. Также на сайте есть возможность пройти онлайн-обучение по антикризисному управлению.