Бесплатный онлайн-курс для желающих стать самозанятыми пройдет в "Технограде"

08:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителей столицы пригласили на бесплатный онлайн-курс "Как стать самозанятым и продвигать свое дело", который будет проходить в "Технограде" на ВДНХ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что открыть собственное дело не так сложно, как может казаться.
"Курс будет полезен профессионалу в любой области, который планирует работать в статусе самозанятого или совмещать работу по найму с дополнительным заработком", – приводятся в материале слова Фурсина.
Программа состоит из четырех вебинаров. На первом занятии участники узнают о видах деятельности, для которых может применяться режим самозанятого, разберут вопросы регистрации, научатся рассчитывать и оплачивать налоги.
На втором занятии слушатели узнают о различиях между индивидуальным предпринимателем и самозанятым в части налогообложения и отчетности.
На третьем занятии участникам расскажут, как продвигать свои услуги, на каких ресурсах это делать и как правильно оформить страницу в соцсетях.
На четвертом занятии будут изучены существующие меры государственной поддержки для самозанятых.
Курс начинается 20 апреля. Для участия нужна регистрация.
Ранее сообщалось, что в Москве станет доступна образовательная программа, рассчитанная на представителей креативного бизнеса. Проект получил название "Стартап-школа МБМ".
Представителям креативных индустрий расскажут, как проработать идею стартапа, протестировать решения, подобрать налогообложение и выбрать место для офиса. Курс занятий составлен из 10 модулей. Подать заявку можно до 18 апреля включительно, участие бесплатное. Тренинги будут проходить в очном формате, в федеральном учебном центре "Русская школа управления" по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 17, корпус 5.
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