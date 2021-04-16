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Общество

08:04

Бесплатный онлайн-курс для желающих стать самозанятыми пройдет в "Технограде"

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы пригласили на бесплатный онлайн-курс "Как стать самозанятым и продвигать свое дело", который будет проходить в "Технограде" на ВДНХ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что открыть собственное дело не так сложно, как может казаться.

"Курс будет полезен профессионалу в любой области, который планирует работать в статусе самозанятого или совмещать работу по найму с дополнительным заработком", – приводятся в материале слова Фурсина.

Программа состоит из четырех вебинаров. На первом занятии участники узнают о видах деятельности, для которых может применяться режим самозанятого, разберут вопросы регистрации, научатся рассчитывать и оплачивать налоги.

На втором занятии слушатели узнают о различиях между индивидуальным предпринимателем и самозанятым в части налогообложения и отчетности.

На третьем занятии участникам расскажут, как продвигать свои услуги, на каких ресурсах это делать и как правильно оформить страницу в соцсетях.

На четвертом занятии будут изучены существующие меры государственной поддержки для самозанятых.

Курс начинается 20 апреля. Для участия нужна регистрация.

Ранее сообщалось, что в Москве станет доступна образовательная программа, рассчитанная на представителей креативного бизнеса. Проект получил название "Стартап-школа МБМ".

Представителям креативных индустрий расскажут, как проработать идею стартапа, протестировать решения, подобрать налогообложение и выбрать место для офиса. Курс занятий составлен из 10 модулей. Подать заявку можно до 18 апреля включительно, участие бесплатное. Тренинги будут проходить в очном формате, в федеральном учебном центре "Русская школа управления" по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 17, корпус 5.

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