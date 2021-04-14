Сергунина: Москва запускает обучающий курс для представителей креативного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Алесандра Липкина

В Москве станет доступна образовательная программа, рассчитанная на представителей креативного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Проект получил название "Стартап-школа МБМ".

"В течение 2021 года будут проводиться интенсивы для представителей креативных индустрий. Занятия первого потока начнутся 19 апреля", – уточнили в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что креативные индустрии в столице активно развиваются и важны как сектор городской экономики.

"В нем уже работают около полумиллиона человек. Чтобы дополнительно поддержать эту сферу, мы решили запустить практико-ориентированную образовательную программу. Занятия будут идти на протяжении всего года", – заявила представитель мэрии.

Представителям креативных индустрий расскажут, как проработать идею стартапа, протестировать решения, подобрать налогообложение и выбрать место для офиса.

Курс занятий составлен из 10 модулей. Подать заявку можно до 18 апреля включительно, участие бесплатное. Тренинги будут проходить в очном формате, в федеральном учебном центре "Русская школа управления" по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 17, корпус 5.

Ранее стало известно, что в "Технограде" в Москве будут проводить курсы по рабочим специальностям. Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, данная мера рассматривается как способ получить квалифицированные кадры в области строительства и электроэнергетики.

