"Техноград" организует курсы по рабочим специальностям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве можно получить специальность в сфере строительства и электроэнергетики. Курсы проведет инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ, передает портал мэра и правительства столицы.

"Нехватка квалифицированных кадров в сфере строительства может сдерживать развитие гражданских и инфраструктурных объектов столицы. Переобучение на инновационных образовательных площадках города позволяет решить эту проблему", – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Проходить обучение смогут индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса и самозанятые. Образовательные встречи будут проводить как онлайн, так и очно.

В сфере строительства можно обучиться монтажу, ремонту и эксплуатации плоских и скатных кровель. Теоретические занятия стартуют уже в апреле. Курс предполагает четыре часа занятий в "Технограде". Кроме того, предусмотрена двухчасовая практика в мастерской. После успешного обучения ученикам выдадут сертификаты.

В сфере электроэнергетики слушатели узнают о релейной защите и автоматической системе электроснабжения, обслуживании электрооборудования электростанций, контроле энергосбыта. Курс, рассчитанный на 40 часов, стартует 12 апреля. После успешной аттестации обучающимся выдадут удостоверения о повышении квалификации.

Подробности проекта доступны на сайте комплекса.

Ранее специалисты Агентства промышленного развития Москвы создали чат-бот @PromMos_Robot, доступный в Telegram, для сосредоточения в одном месте информации о мерах поддержки промышленников.

Чтобы воспользоваться виртуальным помощником, при его активации необходимо указать ИНН предприятия, его фактический адрес, а также фамилию, имя, отчество, должность и контакты для обратной связи с пользователем.

