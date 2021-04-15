Креативный форум IPQuorum состоится в технопарке "Сколково" 26–27 апреля

Фото: ТАСС/Zuma/Wu Zhuang

Форум представителей креативных индустрий и интеллектуальной собственности IPQuorum 2021 состоится 26–27 апреля в технопарке "Сколково".

Мероприятие пройдет в формате Tech for Content. Темой деловой программы станут новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента.

Специалисты и участники рынка будут обсуждать создание оригинальных технологий для творчества, защиту интеллектуальных прав в цифровом и реальном мире.

Кроме того, в течение двух дней пройдет свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов.

Ранее сообщалось, что в "Цифровом деловом пространстве" в Москве 16 и 17 апреля состоится общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес".