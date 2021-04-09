Наталья Сергунина пригласила молодежь на форум "Карьера vs бизнес"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В "Цифровом деловом пространстве" в Москве 16 и 17 апреля состоится общегородская выставка-форум "Карьера vs бизнес", передает портал мэра и правительства города.

"Идея форума – показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В программе будут представлены два направления: "Практикуй" для тех, кто желает работать по найму, и "Предпринимай" для тех, кто намерен открыть свой бизнес.

На форуме пройдут лекции, ярмарка вакансий, собеседования, личные карьерные консультации и профориентационные тестирования. HR-эксперты помогут желающим усовершенствовать свое резюме.

Партнерами мероприятия выступают более 50 российских и международных компаний. Организатором является городской комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы, столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы.

Принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте до 35 лет.

Ранее сообщалось, что в центре "Моя карьера" 21 апреля начнет работу проект "Среда развития" для самозанятых жителей столицы. Горожане, которые решили зарегистрировать статус самозанятого или открыть собственное дело, смогут получить образовательную и консультационную поддержку.

