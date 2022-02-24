Занятия приостановлены в школах приграничных пунктов Воронежской области

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В населенных пунктах Воронежской области, граничащих с Украиной, приостановили занятия в школах и посещение детских садов. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

"Решениями районных комиссий по ЧС в рамках полномочий установленного на территории региона режима ЧС временно приостановлена работа школ на территориях Кантемировского и Россошанского районов", – говорится в сообщении воронежской администрации.

Власти данных муниципалитетов призвали родителей дошкольного возраста оставить детей дома.

24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Глава РФ подчеркнул, что в планы властей не входит оккупация территорий Украины.

После этого стало известно, что занятия в школах и детсадах отменили в Белгородской области и Крыму.

Помимо этого, из-за осложнения ситуации вокруг Украины работа аэропортов в ряде городов на юге России была приостановлена. Воздушные гавани будут закрыты до 2 марта.