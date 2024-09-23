Штатный режим работы школ и детсадов восстановлен в Тихорецке после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Школы и детские сады в Тихорецке после атаки БПЛА начнут работу в штатном режиме с 23 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Однако он предупредил, что в станице Новорождественской школа № 8 пока будет находиться на дистанционном обучении, а детский сад поселка Каменного будет закрыт. В связи с этим детей временно перераспределят в другие районные учреждения. Глава региона добавил, что также были сняты все ограничения на въезд в Тихорецк.

Сейчас, по его словам, временно проживавшие в гостиницах жители Тихорецкого района уже возвращаются в свои дома.

Кондратьев подчеркнул, что спецслужбы реализовали все необходимые проверки территорий, а сотрудники МЧС потушили все возникшие возгорания.

"Были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники. Благодарю за работу всех, кто эвакуировал жителей и обеспечивал их безопасность в эти дни", – подытожил губернатор Краснодарского края.

Ранее в Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС для организации помощи местным жителям после атаки БПЛА. Из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы: в Тихорецком районе – 62 человека, в Выселковском – 39. Остальная часть граждан уехала к родственникам.

Всего из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек. Причиной стал пожар с детонацией, который возник в результате падения обломков подавленных беспилотников ВСУ.

