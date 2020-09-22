Новые направления предпрофессиональных классов открылись для школьников столицы

10:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В школах города появились новые направления предпрофессиональных классов – атомные и предпринимательские. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".
"В этом году в Москве возросло число школьников, обучающихся в предпрофессиональных классах. Мы видим, что это очень востребовано среди учеников, поэтому мы открыли еще несколько направлений", – сообщила Анастасия Ракова. По ее словам, в шести образовательных учреждениях города теперь есть атомные классы, в них ученики займутся изучением ядерных технологий.
"Еще в 10 школах дети будут учиться в предпринимательских классах, где их научат навыкам разработки и реализации предпринимательских идей, важных для города и страны", – отмечает заместитель мэра.
Кроме того, в пяти школах в рамках инженерных классов выделили курчатовское направление, оно было организовано совместно с Курчатовским институтом, добавила Ракова.
При сотрудничестве с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" и государственной корпорацией "Росатом" в шести школах сформированы атомные классы.
Предпринимательские классы являются направлением академических классов, реализуемых совместно с Российским экономическим университетом имени Плеханова. Как подчеркнула Ракова, при отборе учеников в новые классы были учтены высокие показатели независимых диагностик ребят, а также победы на олимпиадах.
Ранее Москва стала первой в рейтинге образовательных организаций WorldSkills Russia. Рейтинг объявили во время VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы".
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