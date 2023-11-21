Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России не будут переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции. Региональные власти сами определяют введение масочного режима, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово – так вопрос не стоит. Масочный режим может быть точечно введен по решению регионального органа управления образованием, но системно – так вопрос не ставится", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшую неделю выросло на 38,4%. Рост выявили в 82 регионах страны. Для госпитализации за прошедшую неделю россияне обращались к медикам на 16,9% чаще. Рост случаев зафиксировали в 55 регионах страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. Вместо этого она призвала россиян носить маски, следить за чистотой рук, помещений и гаджетов.

Говоря о локдауне как об ограничительной мере, глава ведомства заявила, что в России на законодательном уровне закреплено слово "карантин".

До этого Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в стране за последний месяц увеличилась в два раза. На пик инфекции влияют праздники, каникулы и миграционные процессы. По словам главы ведомства, рост числа заболевших может происходить из-за отсутствия защиты у россиян в эти периоды.

Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице