Выпускные в школах могут пройти очно – Минпросвещения

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что в этом году выпускные вечера в школах пройдут в очном формате с учетом требований Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы надеемся, что с учетом требований Роспотребнадзора очно пройдут выпускные вечера. Конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний", – сказал он.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отмечал, что антиковидные правила не должны испортить праздник выпускникам. По его словам, за ограничениями можно прятаться бесконечно, а стране нужно показать, что жизнь продолжается. При этом депутат подчеркнул значимость вакцинации перед мероприятием.
Всероссийский студенческий выпускной в этом году посвятят теме "С наукой в сердце". Мероприятие запланировано на июнь – июль.
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