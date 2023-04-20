Политех перевел ряд групп на дистанционное обучение из-за контактов с заболевшим корью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский политехнический университет перевел 11 групп студентов на дистанционное обучение из-за контактов с заболевшим корью студентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

"В целях профилактики распространения кори в Московском Политехе 11 учебных групп, студенты которых контактировали с зараженным, переведены на дистанционный формат обучения. Такая мера принята в связи с выявлением в вузе единичного случая заболевания", – сообщили в вузе.

В Политехе уточнили, что заболевший находится в больнице. В свою очередь, сотрудники вуза совместно со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами проверили всех контактных лиц. В настоящее время в университете больше не выявили случаи проявления симптомов кори.

В вузе напомнили, что в соответствии с предписанием главного санитарного врача столицы в учебном заведении проводят профилактические мероприятия. В том числе в корпусах открыли пункты для вакцинации, проходит дезинфекция и работа бактерицидных облучателей. Также каждый день медработники проводят наблюдение всех контактных лиц.

Накануне выявили случай заболевания корью в Московском политехническом университете. В пресс-службе вуза рассказали, что угрозы распространения заболевания по учебному заведению нет, заболевший был госпитализирован в больницу.

Позже специалисты столичного управления Роспотребнадзора приступили к расследованию в связи с выявлением случая кори у студента Политеха.

В ведомстве уточнили, что данная ситуация находится на строгом контроле. Кроме того, специалисты организовали и начали проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время определены контактные лица, которые проживают в общежитии, где находился заболевший.

