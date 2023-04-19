В Москве проводят расследование в связи с выявлением случая кори у студента Политеха

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Специалисты столичного управления Роспотребнадзора проводят расследование в связи с выявлением случая кори у студента Московского политехнического университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с регистрацией случая кори у студента Московского политехнического университета управлением Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", – отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данная ситуация находится на строгом контроле. Кроме того, специалисты организовали и начали проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время определены контактные лица, которые проживают в общежитии, где находился заболевший.

По эпидемическим показаниям начата вакцинация, а за контактными лицами установили меднаблюдение. Руководителю вуза Роспотребнадзор направил предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий, включая перевод студентов на дистанционное обучение, которые контактировали с заболевшим, а также ранее не привитых и не болевших корью. В общежитии проведена дезинфекция.

Ранее в пресс-службе Московского политехнического университета заявили, что угрозы распространения заболевания по учебному заведению нет, заболевший был госпитализирован в больницу.

Представители университета добавили, что, согласно рекомендациям от Роспотребнадзора в учебном заведении выполняются все необходимые мероприятия в виде дезинфекции помещений, работы бактерицидных облучателей и проведения вакцинации для профилактики среди работников и студентов.

