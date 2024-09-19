Ассоциация гольфа России продолжит образовательную деятельность

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Ассоциация гольфа России (АГР) продолжит образовательную деятельность и будет поддерживать спортсменов и программы, развивающие этот вид спорта в регионах. Об этом ТАСС заявили в АГР.

В организации напомнили, что Минпросвещения РФ весной этого года включило гольф в перечень дисциплин для занятий физкультурой в образовательных учреждениях. Осенью же предлагается его исключить. Для реализации проекта у гольфа было только лето, однако учебный год начинается с осени. В РФ гольф – молодой вид спорта, официально истории чуть больше 30 лет, объяснили в ассоциации.

Там добавили, что программа "Развитие гольфа в системе школьного образования", или "Школьный гольф", реализуется больше 15 лет. Семь лет назад программе был дан новый импульс. На данный момент "Школьный гольф" – это 19 регионов РФ, соревнования Всероссийской школьной лиги гольфа и десятки тысяч играющих детей.

В АГР планируют продолжать знакомить россиян с гольфом. Так, в этом году ассоциация вместе с Сибирским федеральным университетом провела обучение для преподавателей физкультуры впервые после пандемии COVID-19 и продолжит свою образовательную деятельность.

"Мы каждый день работаем во благо нашего спорта, поддерживаем наших спортсменов и программы, развивающие гольф в регионах. Продолжаем рассказывать о гольфе на всех самых главных деловых площадках страны, показывать и знакомить с гольфом на массовых мероприятиях", – резюмировали в организации.

В свою очередь, в эфире радио КП президент всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов прокомментировал решение убрать из школьной программы физкультуры гольф и чир-спорт.

"У родителей должна быть возможность выбирать, чем они хотят, чтобы занимались их дети. И если, например, вводили гольф, то совершенно очевидно, что речь шла о каких-то школах элитных, расположенных на Рублевке, на Кутузовском проспекте. То есть там, где родителям необходимо, чтобы их дети также владели этими навыками", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что в программу уроков физкультуры нужно включать больше российских видов спорта.

"Я всегда привожу один пример. У нас Российский союз боевых искусств состоит исключительно из восточных единоборств. Простите, а где там хотя бы кулачный бой? Где русская борьба за вороток? Она даже не признана в реестре", – уточнил Кыласов.

О том, что в России занятия гольфом могут убрать из модулей уроков физкультуры, стало известно ранее. Предлагается убрать вариативные модули "Гольф" и "Чир-спорт" из уроков физкультуры как "не соответствующие отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам" виды спорта.

Кроме того, предлагается убрать положения об освоении школьниками практики массажа и банных процедур, а также положения об иностранных игроках, тренерах и соревнованиях для формирования осознанного отношения учащихся к российской истории, опыту и ценностям.