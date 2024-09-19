Минпросвещения РФ предложило убрать гольф из модулей уроков физкультуры

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В России занятия гольфом могут убрать из модулей уроков физкультуры. Проект приказа разработало министерство просвещения России, он опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно пояснительной записке к документу, предлагается убрать вариативные модули "Гольф" и "Чир-спорт" из уроков физкультуры как "не соответствующие отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам" виды спорта.

Кроме того, предлагается убрать положения об освоении школьниками практики массажа и банных процедур, а также положений о зарубежных игроках, тренерах и соревнованиях для формирования осознанного отношения учащихся к отечественным истории, опыту и ценностям.

В пояснительной записке также уточняется, что термины "гендерный", "толерантность", "буллинг", "семейное насилие" заменяются на "понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания обучающимися".

Если приказ примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Между тем биатлонистка Ольга Зайцева предложила включить историю спорта в школьную программу. По ее словам, необходимо повышать подготовку российских спортсменов и рассказывать об их выдающихся достижениях на школьных уроках.

Как отметила Зайцева, для того чтобы молодые люди лучше знали историю отечественного спорта, необходимо запустить широкую рекламную кампанию.