Занятия в школах Воронежской области будут начинаться с поднятия флага РФ

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С 18 апреля занятия в школах Воронежской области будут начинаться с поднятия флага России. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Александр Гусев.

Губернатор отметил важность "вкладывания" в детей правильных смыслов Родины. По его словам, сегодня необходимо воспитывать в школьниках уважение к ценностям страны.

"Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения", – написал Гусев.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов. Он рассказал, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.

