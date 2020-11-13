Правила назначения руководителей в сфере образования предложили изменить в РФ

10:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты от партии "За правду" предложили назначать на руководящие должности в сфере образования госслужащих с педагогическим стажем, передает RT.
"Просим вас изменить порядок присвоения категорий госслужащим, которые работают в сфере образования, с учетом наличия реального педагогического стажа у ряда соискателей, претендующих на руководящие должности", – заявили депутаты.
Председатель партии Захар Прилепин, зампредседателя Александр Казаков и советник председателя Николай Стариков считают, что для объективной аттестации учителей и оценки эффективности их работы чиновники из сферы образования должны иметь практический опыт в этой области.
"В связи с этим предлагается ввести в качестве квалификационного требования к госслужащим в образовательных ведомствах понятие "стаж работы в педагогическом учреждении". Чиновник должен и обязан разговаривать с учителями на одном, всем понятном языке. В этом случае проблем с перегрузками и несправедливыми требованиями попросту не возникнет", – заявили депутаты.
По их словам, данные меры приведут прежде всего к формированию государственного кадрового резерва специалистов, которые имеют опыт работы в госструктурах и сфере образования, а также позволят вывести систему образования на новый уровень развития.
Ранее председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил финансирование системы образования в проекте бюджета Москвы. Он подчеркнул, что город закупает необходимое новое оборудование для школ, для средне-специальных учебных заведений, чтобы они шли в ногу со временем.
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