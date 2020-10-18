В Минпросвещения оценили влияние коронавируса на образовательный процесс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что вопрос о переносе сроков сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавирусной инфекции не рассматривается. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Такой сценарий не обсуждается. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать", – сообщил министр.

Основной период ЕГЭ и ОГЭ традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля. Досрочный этап прохождения ЕГЭ пройдет с 22 марта по 16 апреля. Основной начнется с 24 мая и закончится 1 июля. Дополнительные дни для сдачи экзаменов назначены на период с 3 по 17 сентября.

ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

Что касается обстановки из-за коронавируса в образовательных учреждениях, то министр отметил, что во всех школах сейчас сохраняется образовательный процесс. По его словам, о введении дополнительных каких-либо ограничений по отношению к школам сейчас речи не идет.

"Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации", – сообщил министр.

Кравцов отметил, что при принятии решений об изменении учебного процесса оценивается каждый конкретный случай. Он сообщил, что сейчас примерно 0,31% (100–110) российских школ закрыты из-за коронавируса, из которых только 0,22% закрылись из-за ОРВИ и гриппа.

Министр отметил, что решение о закрытии школ должен принимать каждый регион самостоятельно, исходя из своей эпидемиологической ситуации. Он добавил, что при уходе на дистанционный формат учебы образовательные учреждения должны оперативно скорректировать основную программу учебного процесса.

Ранее Сергей Собянин заявил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавирусной инфекции переходят ученики 6–11-х классов. При этом школьники 1–5-х классов возобновят обучение в очном режиме.

