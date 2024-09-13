Глава Брянской области Богомаз предложил не принимать в вузы без дара к обучению

Фото: телеграм-канал AV БогомаZ

В вузы не стоит принимать детей, не обладающих природным даром к обучению. Об этом в интервью Regnum заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, этот "дар" необходимо развивать, а при его отсутствии – давать рабочие специальности.

"Как у Емели: в одно ухо влетело, в другое – вылетело, и ты сразу стал умным. Но так не бывает. Нужно учиться, трудиться и добиваться. А для этого нужен еще и природный дар", – сказал Богомаз.

Как он отметил, экономика в Брянской области будет полностью "заморожена" без мигрантов. Чтобы исправить ситуацию, необходимо сократить высшее образование наполовину и оставить только бюджетные места в вузах, заключил Богомаз.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить ее проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору.

Владимир Путин, в свою очередь, распорядился включить в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятия для повышения качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Речь идет о преподавании предметов в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях РФ.