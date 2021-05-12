Более 3 тысяч школьников зарегистрировались на вступительные испытания в медиаклассы

09:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В проекте предпрофессионального образования "Медиакласс в московской школе" примут участие более 3 тысяч школьников со всей Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Проект начнет свою работу в 2021 году в каждом столичном округе. Главной задачей проекта станет помощь выпускникам в выборе профессии в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций. Также он поможет школьникам подготовиться к жизни в современном обществе и повысить уровень медиаграмотности.
В самих медиаклассах выпускники получат возможность пройти специальные элективные курсы. Среди них – "Блогинг", "Сторителлинг", "Основы брендинга" и другие.
Вступительные испытания стартуют уже в мае. Они пройдут в два этапа: участники пройдут компьютерное тестирование для оценки грамотности и умения работать с информацией, а затем напишут эссе для оценки владения современным русским языком и умения рассуждать.
Всего в проекте примут участие 57 школ, а все испытания будут проводиться на базе 13 московских вузов.
"Учащиеся медиакласса смогут участвовать в стажировках в медиакомпаниях и СМИ, присутствовать на практических занятиях факультетов журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью, тренировать навык публичных выступлений в театральных вузах", – отметила директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.
Ранее стало известно, что в проекте "ВРаботе" приняли участие 20 тысяч москвичей. В рамках проекта у студентов различных вузов Москвы появляется возможность узнавать об актуальных предложениях работодателей, а также общаться с профессионалами из разных сфер.
Кроме того, сервис позволяет своим пользователям проходить различные тренинги, научиться правильно выбирать профессию и составлять резюме.
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