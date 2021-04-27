В России предложили ввести "день самообразования" для одиннадцатиклассников

09:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Для более эффективной подготовки к ЕГЭ для одиннадцатиклассников стоит ввести "день самообразования". С таким предложением директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Копия обращения есть в распоряжении RT.
По словам Маркс, от соискателей, желающих устроиться на хорошую работу, по-прежнему требуется наличие высшего образования, так что число поступающих в вузы с каждым годом только увеличивается. Ожидается, что в этом году сдавать ЕГЭ будут около 714 тысяч человек.
"Высокая конкуренция и возрастающие требования фактически вынуждают российских школьников подстраивать свою жизнь под ЕГЭ, отказываясь от собственных увлечений и досуга в пользу дополнительных часов подготовки к экзаменам", – отметила руководитель Института прогрессивного образования.
Она добавила, что предметы типа ОБЖ, технологии или астрономии часто носят формальный характер, а сами школьники предпочли бы потратить время, отведенное на изучение этих дисциплин, на подготовку к экзаменам.
"Учитывая возрастающую нагрузку на выпускников, просим вас рассмотреть возможность выделения для учащихся 11-х классов из школьной программы одного "дня самообразования" в неделю для качественной подготовки к выпускным государственным экзаменам, разгрузив их расписание непрофильными предметами (ОБЖ, астрономия, краеведение и так далее)", – говорится в тексте обращения.
Маркс заключила, что это общемировая тенденция.
Ранее в Госдуме предложили освободить отличников от домашних заданий. По мнению авторов инициативы, дети могли бы сами выбирать: осваивать материал на уроке или разбирать пройденное дома.
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