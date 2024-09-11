В Минпросвещения объявили о создании всероссийского родительского комитета

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Всероссийский родительский комитет создадут в РФ в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

По словам министра, родителям необходимо понимать стратегию и вектор ситуации в образовании, а также вовлекаться в процесс обучения детей.

В апреле текущего года Владимир Путин поручил министерству просвещения вместе с АНО "Россия – страна возможностей" создать всероссийский родительский комитет и координировать его деятельность в рамках конкурса "Это у нас семейное".

Между тем депутаты от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до этого срока, будут действительны четыре года после сдачи экзаменов.

