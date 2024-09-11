Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В Москве 12 сентября стартует школьный этап Всероссийской олимпиады, в котором примут участие учащиеся 4–11-х классов. Этап продлится до 23 октября, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, школьный этап является самой первой и массовой ступенью Всероссийской олимпиады. При этом с каждым годом в нем участвуют все больше школьников.

"Так, в прошлом году олимпиадные работы – школьного этапа написали более 470 тысяч человек. А за последние пять лет число участников первого этапа возросло почти на 20%. Мы ожидаем, что и в этом году число желающих вновь увеличится", – сказала Ракова.

По ее словам, учеников также привлекает большое количество дисциплин, задания подготовлены по 24 предметам.

Всероссийская олимпиада состоит из школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов. Победители и призеры финального этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Работы участники будут выполнять на платформе "Московской электронной школы" в сервисе "Олимпиады".

Между тем российские школьники завоевали четыре золотых медали на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Египте с 1 по 8 сентября. В состав российской команды вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников этого и прошлого года. Команду готовили тренеры из ведущих ИТ-вузов России.

В конце июля московские школьники также завоевали медали Международных олимпиад по химии в Саудовской Аравии и по физике в Иране. Ребята взяли три золотые медали на соревнованиях по химии.