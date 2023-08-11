Правительство РФ утвердило механизм перевода на бюджет участвовавших в СВО студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым устанавливается механизм перевода с платного обучения на бюджет студентов, принимавших участие в СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Утвержденный механизм позволяет внутри отдельного вуза переносить бесплатные места с одного направления подготовки на другое. Например, студент-экономист сможет перейти на бюджет за счет вакантного места, которое осталось на другом факультете, например, историческом.

Отмечается, что при переводе на бюджет форма обучение студента – очная, заочная или вечерняя – значения иметь не будет.

Проект соответствующего механизма еще в начале июля представили в Минобрнауки РФ. Отмечалось, что решение по перераспределению вакантных мест будут принимать специально созданные при учебных заведениях комиссии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще в июне сообщала, что тем участникам СВО, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023–2024 учебном году.

