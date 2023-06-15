Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:09

Мэр Москвы

Москва расширила перечень специальностей для назначения городских стипендий – Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные власти расширили список специальностей для назначения городских именных стипендий, добавив в него более 25 направлений, сообщил Сергей Собянин.

"Теперь стипендиатами смогут стать еще больше студентов, которые обучаются наиболее важным для города профессиям. Программа именных стипендий правительства Москвы действует с 2003 года", – написал он в своем телеграм-канале.

В новом учебном году подобные льготы получат две тысячи студентов 1–4 курсов, которые обучаются на бюджете по программам бакалавриата и специалитета. Получить выплаты могут те, кто достиг хороших результатов в учебе и принимает активное участие в общественной жизни университета и города. Размер стипендии – 6 500 рублей в месяц.

Ранее стало известно, что в период с 19 июня по 11 августа в столице пройдет спецпроект "Стажировки" для подопечных городских семейных центров, в том числе для подростков из семей участников спецоперации. По словам Собянина, присоединиться к проекту могут москвичи в возрасте от 14 до 18 лет.

Минобрнауки рекомендовало вузам ввести допльготы для студентов-участников СВО и их семей

Читайте также

мэр Москвыобразование
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика