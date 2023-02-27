Минтруд планирует запустить стажировки на платформе "Работа в России" с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минтруд РФ планирует запустить блок со стажировками и практиками на платформе "Работа в России" с начала нового учебного года, 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

"Нам необходимо начинать функциональную работу с блока стажировок и практик на платформе "Работа в России". <...> Такой функционал про стажировки и практики мы готовы запустить с 1 сентября", – отметил он.

По словам министра, цифровизация данного блока позволит в режиме реального времени отслеживать, какие практические навыки получают студенты. Котяков уверен, что такое изменение повысит качество стажировок.

Ранее стало известно, что самозанятые граждане могут подать заявление на единое пособие на ребенка.

В Минтруде отметили, что выплаты полагаются в том случае, если среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям назначения пособия, если у родителей есть подтвержденный заработок или объективные причины для его отсутствия.

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