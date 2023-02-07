В Минтруде высказались против идеи введения продуктовых карточек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство труда РФ рассматривало идею введения продуктовых карточек с целью поддержки населения, однако отказалось от нее. Об этом сообщила замглавы департамента демографической и семейной политики ведомства Елена Семенова.

"Мы прорабатывали с Минпромторгом разные варианты, <...> например, карточки, которой можно будет расплачиваться в определенных сетях магазинных, <...> но это существенно может ограничить возможности семей по расходованию тех средств, которые они получают в виде мер социальной поддержки", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Семеновой, внедрение карточной системы может быть трудным, прежде всего это касается сельской местности. Кроме того, в стране и без того действует единое пособие, которое охватывает около 10 миллионов детей.

Внедрить карточки на определенные товары в России предлагали неоднократно. В частности, в январе прошлого года в поддержку этой идеи выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что в некоторых регионах РФ, в том числе в Москве, реализуется практика выдачи продуктовых наборов. Тем не менее такие наборы с точки зрения содержимого могут подходить не всем, поэтому их альтернативой могли бы стать продуктовые сертификаты, отмечал он.



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