В России 11 июня пройдет ЕГЭ по физике и истории

02:08
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В пятницу, 11 июня, в России пройдет Единый государственный экзамен по истории и физике. В этом году его участниками станут более 260 тысяч человек.
ЕГЭ по истории намерены сдать более 118 тысяч человек, почти 103 тысячи из них являются выпускниками этого года. Физику планируют сдавать более 147 тысяч человек, среди них около 135 тысяч школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Для проведения экзамена 11 июня будет задействовано более 4,2 тысячи пунктов проведения, в том числе в труднодоступных отдаленных местностях, на дому и в медицинских учреждениях.
Также при организации ЕГЭ будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, а территории пунктов проведения экзаменов будут охранять сотрудники Росгвардии и МВД.
Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России продлится до 24 июня. Он стартовал со сдачи географии, химии и литературы. Также прошел ЕГЭ по профильной математике и русскому языку.
В Рособрнадзоре рассказали, как будут проходить экзамены с точки зрения санитарных норм
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: