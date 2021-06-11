В России 11 июня пройдет ЕГЭ по физике и истории

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 11 июня, в России пройдет Единый государственный экзамен по истории и физике. В этом году его участниками станут более 260 тысяч человек.

ЕГЭ по истории намерены сдать более 118 тысяч человек, почти 103 тысячи из них являются выпускниками этого года. Физику планируют сдавать более 147 тысяч человек, среди них около 135 тысяч школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Для проведения экзамена 11 июня будет задействовано более 4,2 тысячи пунктов проведения, в том числе в труднодоступных отдаленных местностях, на дому и в медицинских учреждениях.

Также при организации ЕГЭ будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, а территории пунктов проведения экзаменов будут охранять сотрудники Росгвардии и МВД.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России продлится до 24 июня. Он стартовал со сдачи географии, химии и литературы. Также прошел ЕГЭ по профильной математике и русскому языку.