Учреждения образования Москвы за 5 лет получили 86 зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва передала в оперативное управление учреждениям образования 86 различных зданий, суммарная площадь которых составила примерно 620 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За пять лет в 12 административных округах появилась недвижимость, построенная в рамках Адресной инвестиционной программы. Причем треть от общего числа зданий, как отметил вице-мэр, расположилась в ТиНАО – 31 объект общей площадью около 238 тысяч "квадратов".

В свою очередь, на севере Москвы было передано 15 объектов, в ЮВАО – 8, в ЮАО, СВАО и ЗАО – по 7. Кроме того, еще по 3 здания получили юго-запад и восток города, а также по 2 – Зеленоград и СЗАО.

В центре столицы, например, новый учебный корпус на 300 мест получила школа № 2055. Он рассчитан на учащихся 8–11-х классов. Корпус, чья площадь превысила 5,6 тысячи "квадратов", включил в себя единый блок с различными аудиториями, среди которых лабораторно-исследовательские комплексы и медиатека с читальным залом.

Между тем глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала текущего года столица передала 21 новое здание в оперативное управление. По словам, новыми корпусами теперь распоряжаются в ТиНАО, Северном, Западном и Южном округах.

Московским школам также были предоставлены 10 учебных корпусов, которые построили инвесторы. Здания расположены в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи детей. Кроме того, один из комплексов предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников.

Помимо этого, сейчас в городе рядом с жилыми кварталами идет строительство более 130 школ и детских садов. Их возводят за счет городского бюджета и с привлечением инвесторов. Так, с начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада.