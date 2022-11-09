Курс по начальной военной подготовке будет обязательным – Минпросвещения РФ

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что курс по начальной военной подготовке в школах будет обязательным.

"(Курс будет. – Прим. ред.) в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный", – передает ТАСС его слова.

Ранее Кравцов объявил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах России в следующем учебном году. По его словам, до 1 января курс будут подготавливать, а после пройдет его апробация.

В свою очередь, основатель Центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что школьники должны знать основы военной подготовки, но нужно надеяться, что эти знания им никогда не пригодятся.

Она пояснила, что курсы будут проводить в рамках ОБЖ, поэтому нагрузка на детей не увеличится. Кроме того, Волынец выразила мнение, что новые знания будут давать только старшеклассникам.

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