Госдума приняла закон о приоритете детей силовиков при поступлении в ведомственные вузы

14:17
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, закрепляющий за детьми сотрудников Росгвардии и МВД приоритетное право на поступление в ведомственные вузы.
В соответствии с документом, дети сотрудников со служебным стажем более 20 лет будут иметь преимущество при зачислении в вузы МВД и Росгвардии при успешном прохождении вступительных экзаменов.
Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" – глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о приоритетном поступлении детей из многодетных семей в высшие учебные заведения. По информации издания, изменения могут быть внесены в статью 73 закона об образовании. Согласно законопроекту, абитуриентам из семей с тремя и более детьми могут предоставить преимущественное право на зачисление по программам бакалавриата и специалитета.
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